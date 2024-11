Aus Protest gegen Trump: Frauen in den USA schwören Männern ab

In den USA schlagen Frauen einen radikalen Weg ein, um gegen Donald Trumps Wiederwahl aufzubegehren: Sie rasieren sich den Kopf, schwören den Männern ab und feiern ihre Unabhängigkeit.

Der Aufstand, inspiriert von der 4B-Bewegung aus Südkorea, fordert nichts Geringeres als das Ende von Dating, Sex, Ehe und Kindern – als symbolische "Bestrafung" für Männer, die sie im Stich gelassen haben. TikTok ist voll von Frauen, die in drastischen Botschaften zum Boykott der Männer aufrufen und mit diesen ungewöhnlichen Statements ihrer Wut über Trumps Einfluss Ausdruck verleihen.

Auf Social Media finden sich täglich neue Aufrufe, Männer links liegen zu lassen. Eine TikTokerin bringt es auf den Punkt: „Mädels, hört auf, euch für Männer krummzulegen! Holt euch stattdessen ein Spielzeug – Männer interessieren sich nicht für euch!“ Ein anderer Account mit Tausenden Followern geht sogar noch weiter: „Ich werde niemals wieder für einen Mann irgendwas tun. Rasier dir den Kopf und lebe dein eigenes Leben!“ Die Botschaften schlagen hohe Wellen und treffen einen Nerv bei Frauen, die es leid sind, sich anzupassen.

Inspiration aus Südkorea

Die Inspiration für diesen Widerstand kommt aus Südkorea, wo die 4B-Bewegung bereits seit 2019 Frauen vereint, die ihre Beziehungen zu Männern komplett abbrechen wollen. Dort führte ein Mord an einer Frau, die die Avancen eines Mannes zurückwies, zu Protesten, als die Behörden das Verbrechen nicht als Hasskriminalität einstufen wollten. Zugleich veröffentlichte die Regierung eine „Geburtenkarte“, die zeigte, welche Erwartungen sie an die weibliche Bevölkerung hat – als wären Frauen „nur noch Gebärmaschinen“. Viele Frauen beschlossen daraufhin, Männer vollständig aus ihrem Leben zu streichen.

Revolution gegen Männer

Die radikale Haltung dieser Bewegung erreicht jetzt auch die USA, wo Trump und das, was er für Frauenrechte bedeutet, viele in Aufruhr versetzt. Auf TikTok und Co. wird zur Revolution gegen Männer aufgerufen, „denn sie hassen uns ohnehin“, sagt eine Influencerin. Andere Frauen fordern dazu auf, Dating-Apps zu löschen und alte Rollenbilder endlich abzulegen. „Wir haben nichts mehr zu verlieren!“ – mit diesem Schlachtruf mobilisieren die Frauen gegen das, was sie als patriarchale Unterdrückung sehen.

Das ist die 4B-Bewegung

Die 4B-Bewegung umfasst vier zentrale Prinzipien:

Bihon: Verzicht auf die heterosexuelle Ehe

Verzicht auf die heterosexuelle Ehe Bichulsan: Verzicht auf Kinder

Verzicht auf Kinder Biyeonae: Verzicht auf das Dating mit Männern

Verzicht auf das Dating mit Männern Bisekseu: Ablehnung von heterosexuellen Beziehungen

Die Bewegung, die ihren Ursprung um 2019 haben soll, hat sich inzwischen von Asien aus weltweit verbreitet und ist vor allem auf Social Media zu einem viel diskutierten Thema geworden.