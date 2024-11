Trump telefonierte bereits am Donnerstag mit Putin

Die beiden sollen unmittelbar nach Trumps Wahlsieg miteinander gesprochen haben. Es gab wohl einen Austausch zwischen Wladimir Putin und dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump. Putin hatte Trump nach dessen Wahlsieg gelobt und davon gesprochen, dass er ihn für einen "mutigen Mann" halte.

Wie sich das Verhältnis zwischen Russland und den USA nach dem Sieg Trumps entwickelt, ist weiter unklar.

Der alte und neue Präsident, Donald Trump, hatte angekündigt, den Krieg in der Ukraine in einem Tag beenden zu wollen. Wie er das machen werde, ließ er unklar. Trump wird offiziell erst im nächsten Jahr die Geschicke als neuer Präsident der USA leiten. Vorher noch will ihn Amtsinhaber Joe Biden im Weißen Haus empfangen und sich mit ihm austauschen.

Mehr in Kürze...