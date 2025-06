Israels Luftwaffe hat eine neue Angriffswelle auf Ziele in der iranischen Hauptstadt Teheran geflogen.

Augenzeugen berichteten von mehreren Explosionen im Nordosten der Millionenmetropole und von schwerem Flugabwehrfeuer. Berichte über Opfer oder Schäden gab es zunächst nicht. Israels Armee bestätigte, dass die israelische Luftwaffe "derzeit militärische Ziele des iranischen Regimes in Teheran" angreife.

Berichte: Explosionen nahe Khameneis Bunker

Israelische Medien berichten, dass die neuen Luftangriffe in Teheran am Nachmittag in der Nähe eines unterirdischen Bunkers stattgefunden haben sollen, in dem sich Irans Oberster Führer Ayatollah Ali Khamenei angeblich versteckt hält. Aufnahmen, die in sozialen Netzwerken kursieren, zeigen mehrere Explosionen im Osten Teherans, genauer im Stadtteil Lavizan, wo sich Khamenei laut Berichten aufhalten könnte.

Khamenei hatte sich zuvor in einer Fernsehansprache geäußert und erklärt, dass Teheran "niemals kapitulieren" werde, nachdem US-Präsident Donald Trump einen "bedingungslosen" Rückzug Irans aus dem Konflikt gefordert hatte.

Weitere Luftschläge sollen auch den Nobonyad-Platz in Teheran getroffen haben, wo sich das Hauptquartier des iranischen Verteidigungsministeriums sowie mehrere Industrieanlagen befinden.

Sechster Kriegstag

In der Nacht hatte Israel am sechsten Kriegstag besonders intensive Angriffe auf Ziele in der Hauptstadt geflogen, die vielen Bewohnern den Schlaf raubten. Anders als in Israel gibt es in Teheran weder Warnsysteme vor Luftangriffen noch Schutzbunker für die Zivilbevölkerung.