Brexit-Rebell Farage von Model mit Milchshake beworfen

Am Dienstag bekam Brexit-Politiker Nigel Farage einen Milkshake ins Gesicht. Ein OnlyFans Model beschüttete ihn mitten in einem Stadion nördlich von London mit Bananenmilch.

Der Einstieg des Rechtspopulisten Nigel Farage in den britischen Wahlkampf wirbelt die vorgezogenen Neuwahlen auf, die Premierminister Rishi Sunak ausgerufen hat.

Das OnlyFans-Model Victoria Thomas-Bowen (25) wurde daraufhin von der Polizei verhaftet, berichteten englische Medien. Farage blieb unverletzt, dramatisch sah die Attacke jedenfalls aus.

Farage will "politische Revolution"

Farage trieb einst Sunaks Konservative mit rechten Parolen in das Brexit-Referendum. Doch nun ist die Lage für die Tory-Partei ungleich kritischer. Farage lässt keine Zweifel daran, dass er die Konservativen überflüssig machen will. "Zeit für eine politische Revolution", lautet sein Motto.

Er war im Europaparlament, aber nie im Parlament in London

Farage hat bereits mehrfach versucht, als Abgeordneter ins Parlament in London einzuziehen, bisher allerdings ohne Erfolg. Der 60-Jährige will im Wahlkreis Clacton in Ostengland antreten. Vor zwei Wochen hatte er noch gesagt, dafür sei nicht der richtige Zeitpunkt, er wolle sich auch im US-Wahlkampf engagieren.

Farage gilt als einer der einflussreichsten Politiker in Großbritannien, obwohl er nie ein Mandat für das Parlament in Westminster erringen konnte. Er saß jedoch mehr als zwei Jahrzehnte als Abgeordneter im Europaparlament. Früher war er Chef der Partei Ukip sowie der Brexit-Partei, die 2021 in Reform UK umbenannt wurde.

Mit seiner Kampagne zum EU-Austritt Großbritanniens trieb Farage die damalige konservative Regierung von David Cameron vor sich her. Daher wird ihm zugeschrieben, das Brexit-Referendum im Jahr 2016 maßgeblich mit herbeigeführt zu haben. Farage unterstützt in seinen Aussagen auch regelmäßig den früheren US-Präsidenten Donald Trump.