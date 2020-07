Buch enthüllt: Trump war fünf Mal pleite

Am Dienstag erschien jenes Buch, vor dem sich Donald Trump am meisten fürchtet.

New York. Seine Nichte Mary Trump lüftet in Too Much and Never Enough die dunkelsten Geheimnisse der Trump-­Familie – und vor allem jene des berühmtesten Sprosses, Donald Trump.

In ersten Buch-Besprechungen wurden die Highlights in US-Medien bereits enthüllt. Marys Urteil über ihren Onkel ist vernichtend: Trump, den sein Vater Fred in der Kindheit „emotionell missbrauchte“, wäre ein narzisstischer Soziopath ohne Empathie und Realitätsbezug. Die Psychologin attestiert Trump eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Betrug wäre sein Lebens­motto, seine eigene Schwester Maryanne hielte ihn für einen „Clown“. Und die Familie machte sich über das ehemalige Model Melania wegen ihrer mangelnden Englischkenntnisse lustig, als er sie vorstellte.

Trump-Skandalbuch Nr. 1 auf Bestsellerliste

Zusammengefasst: ein Sittenbild einer schrecklich ­netten Familie. Prompt ist das Buch auch auf Nr. eins der Amazon-Bestseller­liste.(bah)