In Bulgarien hat die bürgerliche GERB-Partei des früheren Langzeit-Premiers Bojko Borissow die siebente vorgezogene Parlamentswahl in dreieinhalb Jahren laut Nachwahlbefragungen am Sonntag gewonnen.

Sie kommt laut Exit-Polls des Meinungsforschungsinstituts "Gallup International" auf 25,1 Prozent der Stimmen. Unklar bleibt, ob sie eine Regierungsmehrheit organisieren kann, denn in das neue Parlament in Sofia ziehen demnach sieben bis neun Parteien ein. Georgiens Präsidentin erkennt Wahl nicht an

Retten Diamanten im All die Erde?

Grüne Blimlinger wettert wieder gegen den Radetzky-Marsch Das liberal-konservative Reformbündnis PP-DB behält laut Nachwahlbefragung den zweiten Platz mit 15,4 Prozent der Stimmen, gefolgt von der prorussischen Formation "Wiedergeburt", die auf 13,8 Prozent kommt. Auf die weiteren Plätze folgen die ebenfalls moskaunahe sozialistische Partei BSP mit 8,1 Prozent, die zwei Splitterformationen der DPS-Partei der türkischen Minderheit, die populistisch-nationalistische ITN sowie zwei populistischen ideologielosen Kleinstparteien "Größe" und "Schwert", die es knapp über die Vier-Prozenthürde schaffen. Die Exit-Polls des Meinungsforschungsinstituts "Alpha Research" zeigen ein Sieben-Parteien-Parlament, in welchem "Größe" und "Schwert" außen vor bleiben.