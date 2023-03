Der ehemalige Präsident der USA wird nach eigenen Angaben am Dienstag verhaftet – er ruft seine Anhänger zum Protest auf.

Donald Trump hat in seinem Social-Media-Netzwerk Truth Social angekündigt , dass er am kommenden Dienstag verhaftet werden soll. Laut der Nachrichtenagentur AP geht es dabei um vermeintliche Schweigegeldzahlungen an den Pornostar Stormy Daniels. Trump bezeichnete die nicht näher genannten Anschuldigungen als »Märchen«. Er rief seine Anhänger dazu auf, zu protestieren und sich die »Nation zurückzuholen!«

Details folgen in Kürze.