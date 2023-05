Erste Russland-Partei schlägt Putin für Präsidentenwahl vor

Als erste russische Partei hat Gerechtes Russland Kremlchef Wladimir Putin zur Wiederwahl vorgeschlagen.

Auf einem Parteitag kündigte der Vorsitzende Sergej Mironow am Samstag an, seine Partei werde bei der Präsidentenwahl im März 2024 auf einen eigenen Kandidaten verzichten und Putin unterstützen. Der 70-Jährige brauche angesichts des Kriegs in der Ukraine die "Unterstützung des ganzen Volkes". Die Partei Gerechtes Russland ist im Parlament vertreten.

Wird Putin überhaupt erneut kandidieren?

Bisher hat der seit mehr als 20 Jahren regierende Putin seine Kandidatur noch nicht offiziell erklärt. Die meisten Beobachter gehen aber davon aus, dass er erneut antreten wird. Andere Bewerber sind nicht in Sicht. Die Kremlpartei Geeintes Russland und die anderen Parlamentsparteien haben sich bisher noch nicht geäußert. Mironow war selbst schon angetreten bei Präsidentenwahlen - allerdings chancenlos.

Im März hatte sich schon Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping bei einem Besuch in Russland zuversichtlich gezeigt, dass Putin aus der Wahl als Sieger hervorgehen werde. Kremlsprecher Dmitri Peskow hatte hingegen immer wieder betont, dass Putin seine Entscheidung noch nicht mitgeteilt habe. Erwartet wird die Wahl für den 17. März nächsten Jahres.