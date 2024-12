EU-Kommission peitscht Mercosur-Abkommen durch

Die EU-Kommission hat ungeachtet anhaltender Bedenken von Ländern wie Frankreich, Italien, Polen und Österreich die Verhandlungen über eine riesige Freihandelszone mit dem südamerikanischen Staatenbündnis Mercosur abgeschlossen. Eine politische Grundsatzeinigung wurde erzielt. Das teilte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach einer finalen Gesprächsrunde mit Spitzenvertretern der Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay mit.

This agreement is a win for Europe.



30.000 European small companies are already exporting to Mercosur.



Many more will follow.



EU-Mercosur reflects our values and commitment to climate action.



And our ???????? health and food standards remain untouchable ↓ https://t.co/Swp66exJrY