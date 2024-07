EURO-Fieber: Abgeordnete mit Fußball-Trikot im Landtag

Das EURO-Fieber hat Gastgeber Deutschland fest im Griff, wie ein Blick in den Düsseldorfer Landtag zeigt.

Wie der "Spiegel" am Montagmorgen berichtete, wurde im Düsseldorfer Landtag (der jetzt in die Sommerpause geht) vor der letzten Plenarsitzung eine brisante Entscheidung gefällt: Abgeordnete dürfen im Fußball-Trikot erscheinen!

Am Redepult mit Sakko oder Blazer

Es gilt: "Während einer Plenarsitzung muss die Kleidung der Würde des Hauses angemessen sein", so das offizielle Statement aus dem Landtag. "Zum Beispiel während einer Rede am Redepult durch das Tragen eines Sakkos oder Blazers", was eben aber "auch mit sportlicher Kleidung kombiniert werden kann."

Der Düsseldorfer Landtag hat eine wichtige Frage zur Kleiderordnung geklärt: Fußballbegeisterten Abgeordneten ist das Tragen eines Trikots im Parlament erlaubt. Wenn sie eine Rede halten, gilt eine extra Regel. https://t.co/EDGJVOKGMt — DER SPIEGEL (@derspiegel) July 1, 2024

Landtag im Fußball-Fieber

Allen voran wird die Entscheidung Dr. Silke Launert von der CSU freuen, die ja schon zuvor mit Trikot im Landtag erschienen war. Der Landtag selbst wirbt mit dem Slogan "Heimspiel im Parlament" , wobei ein Kicker in der Lobby für Stimmung sorgen soll. Zudem werden an den Wochenenden Fußballfans zu Führungen eingeladen.