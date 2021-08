× Anschlag auf Flughafen in Kabul

Die Terroristen jagen sich am Nachmittag mitten unter den Zivilisten in die Luft.

Kabul. Es ist die Situation, vor der seit Tagen gewarnt wird. Mitten in der Menschenmenge (bis zu 20.000), die vor dem Flughafen in Kabul auf Rettung wartet, zündet ein Selbstmordattentäter seine Bombe.

Kinder unter den Opfern

Blutverschmiert. Taliban-Vertreter sprechen kurz nach der Detonation von 13 Toten, darunter auch Kinder. Fotos von Verletzten kursieren auf Sozialen Medien (siehe oben). Die blutverschmierten Menschen werden zum Teil in Schubkarren wegtransportiert. Ein Zeuge beschreibt, dass der Täter seine Bombe mitten in der Menge der Zivilisten vor dem Abbey-Gate am südöstlichen Teil des Geländes platzierte.

Unter den Verletzten seien auch drei US- und einige britische Soldaten. Sie agieren hier als Bewacher, kontrollieren, wer in einen der rettenden Flieger darf.

Chaos geht weiter: Gab es eine weitere Bombe?

Gefahr. Kurz darauf heißt es, Attentäter schießen mit Maschinengewehren in die Menge und, dass es eine weitere Explosion vor einem Hotel gibt – beides ist zu Redaktionsschluss nicht belegt.

IS. Seit einer Woche verdichteten sich die Hinweise auf ein bevorstehendes Attentat auf den Flughafen. Die USA und Großbritannien warnten erst gestern eindringlich davor, sich vor dem Flughafen aufzuhalten.

Der Terror geht wohl vom „Islamischen Staat“, dem IS aus. Die Terrormiliz ist verfeindet mit den Taliban-Schergen, die in Afghanistan die Macht an sich rissen.