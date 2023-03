FDP-Politiker durch Fenster angeschossen

Mitten in der Nacht wurde ein FDP-Lokalpolitiker in seiner Wohnung angeschossen – die Schüsse wurden von außen durch das Fenster abgegeben. Für die Polizei bleiben viele Fragen offen.

In Baden-Württemberg ist FDP-Kommunalpolitiker Georg Gallus Junior durch mehrere Schüsse verletzt worden. Die Schüsse seien am frühen Sonntagmorgen von außen durch ein Fenster abgegeben worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Der 65 Jahre alte Kreisrat sei schwer verletzt und bereits operiert worden, er schwebe aber nicht in Lebensgefahr.

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, eine Sonderkommission wurde gegründet. „Es wird auch überprüft, ob ein Zusammenhang mit den Schussabgaben in den vergangenen Wochen in der Region besteht“, so die Polizei. Es ist das sechste Mal innerhalb kürzester Zeit, dass im Großraum Stuttgart auf Menschen geschossen wurde. Zuletzt wurde ein 32-Jähriger in der Nacht auf Samstag vor der Pizzeria „Micci“ in der Burgunderstraße in Stuttgart angeschossen.