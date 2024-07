Frankreich: Star-Sängerin warnt vor Le Pen

Die weltweit bestverkaufte französische Sängerin Aya Nakamura hat vor der Endrunde der Parlamentswahl zur Blockade der extremen Rechten aufgerufen.

"Ich bin gut platziert, um zu verstehen und zu wissen, welchen Stellenwert Rassismus in unserem Land hat", schrieb die französisch-malische Sängerin auf X.

"Wichtiger Moment für uns alle"

"Jetzt verstehe ich, dass meine Position als Künstlerin es erfordert, dass ich mich zu Wort melde, denn dies ist ein wichtiger Moment für uns alle", schrieb die 29-Jährige. "Am Sonntag werden wir also alle zur Wahl gehen und gegen das einzige Extrem stimmen, das es zu verurteilen gilt, weil es nur eines gibt."

Sie singt für Macron

Erwartet wird, dass Nakamura bei der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele in Paris am 26. Juli auf Wunsch von Staatschef Emmanuel Macron singt. Obwohl weder Macron noch die Sängerin den möglichen Auftritt bisher bestätigten, folgten schwere rassistische Attacken von Rechtsaußen gegen die populäre Sängerin, die in einem Pariser Vorort aufwuchs.

Le Pen vor Machtübernahme

Auch zahlreiche französische Starfußballer haben unmissverständlich vor einer Machtübernahme des Rassemblement National von Marine Le Pen in Frankreich gewarnt, darunter auch der Kapitän der Nationalmannschaft, Kylian Mbappé, der selbst kamerunisch-algerischer Herkunft ist.