Hochrangige US-Militärs sprechen sich für Harris aus

Trump sei "eine Gefahr für unsere nationale Sicherheit und Demokratie".

Im US-Wahlkampf haben sich zehn pensionierte Spitzenmilitärs hinter die demokratische Kandidatin Kamala Harris gestellt.

Offener Brief

In einem am Montag veröffentlichten offenen Brief erklärten sie, nur die gegenwärtige Vizepräsidentin sei für das Amt des Oberbefehlshabers geeignet. Dagegen sei ihr republikanischer Rivale Donald Trump "eine Gefahr für unsere nationale Sicherheit und Demokratie".

Die Unterzeichner

Der ehemalige Präsident habe zudem keine Verantwortung für seinen Anteil daran übernommen, dass Mitglieder der Streitkräfte in Gefahr gebracht worden seien. Zu den Unterzeichnern gehörten General a.D. Larry Ellis und Konteradmiral a.D. Michael Smith. Das Schreiben wurde von Harris' Wahlkampfteam auf X veröffentlicht. Am Dienstagabend (Ortszeit) findet die erste und möglicherweise einzige TV-Debatte zwischen Harris und Trump statt. Bei der Abstimmung am 5. November wird ein sehr knappes Rennen erwartet.