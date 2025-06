Iran-Raketen töten kleine Ukrainerin (8)

Eine ukrainische Familie ist bei einem iranischen Raketenangriff auf ein Wohngebäude in Bat Yam nahe der israelischen Metropole Tel Aviv getötet worden.

Die 31-jährige ukrainische Mutter sei für die Behandlung ihrer an Leukämie erkrankten achtjährigen Tochter in Israel gewesen und gemeinsam mit dem Kind und seiner Großmutter bei dem Angriff am vergangenen Sonntag ums Leben gekommen, erklärten israelische Behörden am Donnerstag.

© APA/AFP/MENAHEM KAHANA

Die Mutter und ihre Tochter hielten sich seit Dezember 2022 in Israel auf. Der Vater der Achtjährigen kämpft nach Angaben des israelischen Nachrichtenportals Ynet in der Ukraine gegen Russland. Bei dem Angriff auf das Wohngebäude in Bat Yam wurden insgesamt neun Menschen getötet. Nach Angaben des ukrainischen Außenministeriums waren fünf der Opfer ukrainische Staatsbürger, darunter drei Minderjährige.

25 Todesopfer in Israel

Insgesamt sind seit Beginn des Krieges zwischen dem Iran und Israel 25 Menschen in Israel getötet worden. Kiew hatte seine Staatsangehörigen am Dienstag zum Verlassen Israels aufgerufen.

Israel hatte am vergangenen Freitag einen Großangriff auf den Iran gestartet und bombardiert seitdem insbesondere Atomanlagen und militärische Einrichtungen in dem Land. Erklärtes Ziel Israels ist die Zerstörung des iranischen Atomprogramms. Der Iran attackiert Israel seitdem mit Raketen und Drohnen.