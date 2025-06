Israel-Vorwurf: Iran bricht Waffenruhe mit neuem Raketenangriff

Die israelische Armee erhebt schwere Vorwürfe gegen den Iran. Das Mullah-Regime soll die Waffenruhe mit einem Raketenangriff erneuten gebrochen haben.

In Israel hat das Militär trotz der Waffenruhe mit dem Iran vorübergehend wieder einen Luftalarm ausgerufen. Nach israelischen Medienberichten wurde am Dienstag mindestens eine iranische Rakete in Richtung der Hafenstadt Haifa abgefeuert. Der israelische Rettungsdienst Magen David Adom teilte später mit, es habe bei dem Angriff keine Verletzten gegeben. Der Bevölkerung wurde mittlerweile mitgeteilt, sie dürfe die Schutzräume verlassen.

Nach Berichten über den iranischen Raketenangriff auf Israel trotz der Waffenruhe drohte ein israelischer Minister mit Gegenangriffen. "Teheran wird beben", schrieb der rechtsextreme Finanzminister Bezalel Smotrich in einem Post auf der Plattform X.

Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump das Inkrafttreten einer Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran verkündet. Auch die beiden Kriegsparteien bestätigten die Feuerpause.