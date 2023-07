Ist DAS das schlimmste Politiker-Interview aller Zeiten?

Politiker reden oftmals viel, ohne viel zu sagen. So auch in einem aktuellen Fall um einen SPD-Politiker in Mecklenburg-Vorpommern.

Das kuriose Interview mit Philipp da Cunha, Parlamentsgeschäftsführer der SPD Mecklenburg-Vorpommern ereignete sich bereits Anfang Juli. Ein Reporter des NDR will von dem 35-Jährigen wissen, welche Kosten für den Steuerzahler durch einen Bürger-Dialog seiner Fraktion Ende Juni verursacht wurden. Denn die Veranstaltung mit über 200 Teilnehmer fand zudem im Vier-Sterne-Hotel "Goldener Hof" statt, dass ausgerechnet dem Ehemann der VIze-SPD-Fraktionschefin im Landtag, Christina Klingohr, gehört. Antwort ohne Beantwortung Die nichtssagenden Antworten von da Cunha sorgen jetzt in den sozialen Medien für Belustigung. Bei der Frage nach den Kosten antwortet der SPD-Mann zuerst, dass seine Partei seit 15 Jahren "überall im Land" Bürger-Foren veranstalte. Das Vier-Sterne-Hotel sei außerdem nicht die erste Wahl gewesen. Die Frage nach den Kosten beantwortet er nicht. SPD-Politiker antwortet zehn Mal nicht Der Journalist probiert es erneut, doch wieder versucht der Politiker, sich mit einem angeblich "ortsüblichen Preis" herauszuwinden. Was er darunter verstehe? Wieder keine Antwort. Alter Verwalter wie Panne ist das den?



Platte kaputt? Platine durchgeschmort oder einfach nur Angst transparent zu sein und zugeben zu müssen, dass das Hotel dem Ehemanns von SPD Vize-Fraktionschefin Klingohr gehört @pdacu von der… pic.twitter.com/0pTnxXr4Eu — marc friedrich (@marcfriedrich7) July 12, 2023 Unglaublich: Insgesamt zehn Mal hakt der NDR-Reporter nach – und zehn Mal liefert da Cunha die selben, verzweifelten Nicht-Antworten. Fraktion antwortet doch noch Immerhin: Nach dem peinlichen Auftritt von da Cunha lieferte die SPD einen Tag später doch noch eine Antworet. Fraktionschef Julian Barlen erklärte, dass das Event rund 60 Euro pro Person gekostet habe, bei 250 Teilnehmern als etwa 15.000 Euro. Auch Barlen betonte dabei, dass es sich um einen marktüblichen Preis gehandelt habe.