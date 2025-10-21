Alles zu oe24VIP
Rückzieher: Doch kein Treffen zwischen Putin und Trump

Budapest-Gipfel

Rückzieher: Doch kein Treffen zwischen Putin und Trump

21.10.25, 17:58
Nach US-Angaben gibt es keine Pläne für ein baldiges Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Staatsoberhaupt Wladimir Putin. 

Dies sei nicht "in naher Zukunft" geplant, sagte ein ranghoher Vertreter des Präsidialamtes in Washington am Dienstag. Erst vor wenigen Tagen hat Trump ein weiteres Gipfeltreffen mit Putin ins Gespräch gebracht, das binnen zweier Wochen in Budapest stattfinden könne.

Auch US-Außenminister Marco Rubio und sein russischer Amtskollege Sergej Lawrow hätten keine Pläne, sich persönlich zu treffen, sagte der Vertreter weiter. Ihr Telefonat am Montag sei jedoch "produktiv" gewesen. 

Russland will nach den Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj keinen Frieden auf diplomatischem Weg. Dass die USA ihre Entscheidung über eine Lieferung von weitreichenden Tomahawk-Raketen an die Ukraine verschoben hätten, führe dazu, dass "Russland fast automatisch weniger Interesse an Diplomatie" habe, erklärt Selenskyj am Dienstag in seiner abendlichen Video-Ansprache. "Russland tut erneut alles, um die Diplomatie aufzugeben."

