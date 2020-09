Klima-Gipfel aus Arnies Wohnzimmer

Wegen Corona wurde Arnold Schwarzenegger aus seinem Büro in L. A. zugeschaltet.

Wien/Los Angeles. Ein virtueller „Terminator“, zugeschaltet aus seinem Haus in Los Angeles, Bäumchen als Abstandhalter – und die ­Politspitze aus Österreich, der Slowakei und Kroatien. Trotz Corona wurde der diesjährige Klima-Gipfel „Austrian World Summit“ (AWS) in der Spanischen Hofreitschule in Wien erneut zu einem Riesenspektakel. „Ich sehe fast mehr Bäume als Menschen“, scherzte Bundespräsident Alexander Van der Bellen zu Beginn seiner Rede. „Wir werden die Welt schon in Ordnung bringen! Wir sind ja schließlich keine Menschen!“, zitierte er aus dem Erich Kästners Buch Konferenz der Tiere. „Auch eine ‚Steirische Eiche‘ befindet sich hier: Arnold, du bist eine Inspiration“, lobte VdB Arnie – und verlieh ihm das „Große Goldene Ehrenzeichen mit Stern“.

Von L. A. aus hielt Schwarzenegger eine flammende Rede, erinnerte an die Dringlichkeit der Klimakrise, berichtete über die verheerenden Brände. „Don’t invest in the past“, nicht in die Vergangenheit investieren, warnte er, und hieß Kanzler Sebastian Kurz herzlich willkommen.