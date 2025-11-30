Alles zu oe24VIP
Netanyahu
© APA/AFP/ANGELA WEISS

Israel-Oberhaupt

Korruption: Netanyahu bittet um Begnadigung

30.11.25, 12:04
Der wegen Korruption angeklagte israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat den Staatspräsidenten seines Landes offiziell um Begnadigung gebeten 

Das Büro von Präsident Yitzhak (Isaac) Herzog teilte am Sonntag mit, dieser habe ein formelles Gnadengesuch von Netanyahu erhalten. Es handle sich dabei um einen Brief Netanyahus und einen Brief seines Anwalts.

Das Gesuch werde nun an eine zuständige Abteilung des Justizministeriums weitergeleitet, die die Meinungen aller relevanten Behörden dazu einholen werde. Auf der Basis werde das juristische Beratungsteam im Büro des Präsidenten dann eine weitere Meinung formulieren.

"Das Büro des Präsidenten ist sich bewusst, dass es sich um ein außergewöhnliches Gesuch mit weitreichenden Konsequenzen handelt", hieß es weiter in der Mitteilung. "Nachdem alle relevanten Stellungnahmen eingegangen sind, wird der Präsident das Gesuch verantwortungsvoll und gewissenhaft prüfen."

