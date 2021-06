Macron kündigt ''Ende der Operation Barkhane'' an

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat das "Ende" des französischen Militäreinsatzes in der Sahelzone in seiner bisherigen Form angekündigt.

Die Mission Barkhane solle durch eine internationale Allianz gegen Islamisten abgelöst werden, sagte Macron am Donnerstag in Paris im Vorfeld der Gipfeltreffen der G7-und der Nato-Staaten. Macron sprach von einer "grundlegenden Umbildung" des französischen Einsatzes mit bisher 5100 Soldaten.

Macron kündigte zudem die Schließung französischer Militärbasen in der Sahelzone an. Über die künftige militärische Aufstellung werde er nun mit den Partnern in Afrika, Europa und anderen Ländern beraten, betonte der Präsident.