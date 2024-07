Im Wahlkampf von US-Präsident Joe Biden fordern auch immer mehr Demokraten einen Kandidatenwechsel.

US-Präsident Joe Biden hat in Umfragen derzeit einen schweren Stand: Selbst in der eigenen Partei ist die Mehrheit der Demokraten für einen anderen Präsidentschaftskandidaten. Biden soll sich demnach aus dem Wahlkampf zurückziehen und so der Partei die Möglichkeit geben, einen anderen Kandidaten zu nominieren. Das ergibt eine Umfrage der Nachrichtenagentur AP.