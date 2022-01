Merz mit 94,6 Prozent als CDU-Chef bestätigt

Friedrich Merz ist auf dem Online-Parteitag der CDU als Parteichef bestätigt worden.

Mit der Wahl des früheren Unionsfraktionschefs Friedrich Merz zum neuen Vorsitzenden will die CDU vier Monate nach ihrem Desaster bei der deutschen Bundestagswahl das Signal für einen Neuanfang geben. Merz kam am Samstag in der Früh in die CDU-Parteizentrale in Berlin, wo er gegen 11.30 Uhr vor zugeschalteten 1.001 Delegierten seine Vorstellungsrede halten wollte. Anschließend sollten eine Fragerunde und die Online-Wahl folgen.

Details folgen in Kürze.