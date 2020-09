Moria: Kärnten und OÖ für Aufnahme von Flüchtlingen

Kärntner LH Kaiser und Gerstorfer würden Flüchtlinge aufnehmen. Aufnahme von 140 Jugendlichen "wird doch wohl machbar sein", so Kaiser.

Wien/Lesbos. Oberösterreichs SP-Landesvorsitzende Birgit Gerstorfer ist ganz klar dafür Flüchtlinge aus Moria aufzunehmen. "Die Bereitschaft, Menschen aufzunehmen, die vor Fassbomben fliehen, ist da", hieß es aus ihrem Büro. Seit März bestehe in Oberösterreich die Allianz "Bürgermeister mit Herz" von Gemeindeoberhäuptern, die bereit seien, Familien und Kinder aus griechischen Lagern in ihren Gemeinden Platz zu bieten.



"Es kann niemanden kalt lassen"

Auch Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) wiederholte in seinem Podcast, dass er für die Aufnahme sei: "Es kann niemanden kalt lassen, was in Moria passiert." Die Humanität anzuwenden sei für ihn unverzichtbar. Derzeit sei die Rede davon, dass Österreich 140 Jugendliche aufnehmen sollte: "Das wird doch wohl machbar sein."