Nahostkonflikt zentrales Thema bei G-7-Verteidigungsministertreffen

Zusammenkunft in Neapel - Italien hat derzeit den rotierenden Vorsitz der G7-Staaten inne

Vor dem Hintergrund einer möglichen Eskalation des Konflikts im Nahen Osten sind die Verteidigungsminister der G7-Staaten am Samstag zu einem Treffen in Neapel zusammengekommen. Italiens Verteidigungsminister Guido Crosetto empfing seine Amtskollegen im Königlichen Schloss in der süditalienischen Stadt. Unter den Teilnehmern des ersten G7-Treffens der Verteidigungsminister überhaupt sind auch der neue NATO-Generalsekretär Mark Rutte und der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell.

"Ich glaube, dass unsere heutige Anwesenheit [...] eine starke Botschaft an diejenigen sendet, die versuchen, unsere demokratischen Systeme zu behindern", sagte Crosetto zum Auftakt des Treffens. Italien hat derzeit den rotierenden Vorsitz der G7-Staaten inne, zu denen neben Deutschland auch Frankreich, Kanada, die USA, Japan und Großbritannien zählen.

Crosetto sagte weiter, er habe das Treffen der G7-Minister angesichts der vielen Konflikte, mit denen die internationale Gemeinschaft konfrontiert sei, einberufen. Während des eintägigen Gipfels soll es neben dem Konflikt in Nahost auch um den Ukraine-Krieg, die Entwicklung und Sicherheit in Afrika und die Lage im asiatisch-pazifischen Raum gehen.