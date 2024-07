Netanyahu bittet um Treffen mit Donald Trump

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat um ein persönliches Treffen mit Ex-Präsident Donald Trump gebeten.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat einem Medienbericht zufolge um ein persönliches Treffen mit dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump gebeten. Netanyahu peile die Zusammenkunft mit Trump während seines US-Besuchs in dieser Woche an, berichtet die Zeitung "Politico" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Netanyahus und Trumps Teams hätten sich in den vergangenen Tagen getroffen, um die Idee eines Treffens auszuloten.

Trump, der auch Kandidat der Republikaner für die Präsidentschaftswahl im November ist, habe aber noch nicht zugestimmt, hieß es. Vor seiner Abreise in die USA hatte Netanyahu die Stärke des Bündnisses beider Staaten betont. Er werde sich um die Unterstützung beider politischer Lager in den USA bemühen, sagte der Regierungschef. "Ich werde meinen Freunden auf beiden Seiten sagen, dass unabhängig davon, wen das amerikanische Volk als seinen nächsten Präsidenten wählt, Israel Amerikas unverzichtbarer und stärker Verbündeter im Nahen Osten bleibt."

Er werde am Mittwoch eine Rede vor dem Kongress halten, "zu einer Zeit, in der Israel an sieben Fronten kämpft und in der große politische Ungewissheit in Washington herrscht", sagte Netanyahu weiter. Ob ein für Dienstag avisiertes Treffen mit US-Präsident Joe Biden stattfinden kann, ist indes noch unklar.