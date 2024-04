Netanyahu: Rafah-Offensive mit oder ohne Hamas-Deal

Unabhängig von den Gesprächen mit der Hamas über eine baldige Waffenruhe, soll die Militäroffensive in Rafah umgesetzt werden.

Israel wird gegen die Hamas in Rafah im Süden des Gazastreifens vorgehen, auch wenn die radikal-islamische Organisation einen jüngsten israelischen Vorschlag für eine Waffenruhe zustimmen sollte. Das betonte Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. "Die Frage, dass wir den Krieg beenden, bevor wir all unsere Ziele erreicht haben, stellt sich nicht", hieß es am Dienstag in einer Erklärung von Netanyahus Büro.