Nordkorea schickte 600 Müllballons nach Süden über Grenze

Nordkorea hatte bereits am Mittwoch Hunderte Ballons mit Müll über die Grenze Richtung Südkorea geschickt.

Nach Angaben von Südkorea hat Nordkorea in der Nacht auf Sonntag etwa 600 mit Müllsäcken beladene Ballons nach Südkorea fliegen lassen. Die Ballons, die Müllsäcke voller Zigarettenstummel, Kleidung, Papierabfälle und Plastik transportierten, wurden am Morgen überall in der Hauptstadt Seoul verteilt gefunden, teilte Südkoreas Generalstabschef mit. Das Militär überwache den Ausgangspunkt und führe Luftaufklärung durch, um die Ballons aufzuspüren und einzusammeln.

Der südkoreanische Verteidigungsminister Shin Won-sik bezeichnete nach Aussagen des südkoreanischen Militärs den Ballon-Vorfall bei einem Treffen mit US-Verteidigungsminister Austin Lloyd am Rande des Shangri-La-Sicherheitsdialogs in Singapur am Sonntag als Verstoß gegen das Waffenstillstandsabkommen. Beide Minister bekräftigten eine koordinierte Reaktion auf jegliche nordkoreanische Bedrohung und Provokation auf der Grundlage der südkoreanisch-amerikanischen Allianz, hieß es weiter.

Lesen Sie auch Kim attackiert Südkorea mit Fäkal-Ballons Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs mit Ballons große Mengen von Müll über die stark befestigte Grenze nach Südkorea gesendet.

Nordkorea hatte bereits am Mittwoch Hunderte von Ballons mit Müll und Exkrementen über die Grenze geschickt, die es als "Geschenke der Aufrichtigkeit" bezeichnete. Seoul reagierte verärgert und bezeichnete die Aktion als niederträchtig und gefährlich.