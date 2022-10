Rishi Sunak: Neuer Briten-Premier ist reicher als König Charles

Dank seiner Ehefrau gehört der neue britische Premier Rishi Sunak zu den reichsten Menschen Großbritanniens.

Rishi Sunak ist nicht nur Großbritanniens erster Premierminister mit hinduistischem Glauben und indischen Wurzeln, er ist auch der reichste Premierminister in Großbritanniens Geschichte. Zum Vergleich: Das Privatvermögen von König Charles wird auf 690 Millionen Euro geschätzt – Sunak soll sogar 850 Millionen schwer sein.

Den größten Teil des Vermögens hat Sunaks Ehefrau Akshata Murthy mit in die Ehe gebracht. Die Inderin ist Tochter des Tech-Milliardärs Nagavara Murthy und hält fast ein Prozent Anteil an dessen IT-Konzern Infosys (77 Milliarden Euro Marktwert). Sunak lernte seine Ehefrau damals an der Stanford-University kennen, wo beide studierten.

Das neue Premier-Paar lebt im Luxus: Unter der Woche residieren sie mit ihren beiden Töchtern in einer sieben Millionen Pfund teuren Villa im feinen Londoner Westend. Die Wochenenden verbringen sie auf dem Landsitz in Sunaks Wahlkreis in North Yorkshire.