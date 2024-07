Rumänien und Ukraine: Sicherheitsabkommen unterzeichnet

Rumänien und die Ukraine werden am Donnerstagmorgen am Rande des in Washington steigenden NATO-Gipfeltreffens ein bilaterales Sicherheitsabkommen unterzeichnen.

Das teilte der rumänische Staatspräsident Klaus Johannis am Mittwochabend auf einer Pressekonferenz in der US-Hauptstadt mit. Johannis hatte bereits im Frühjahr angekündigt, dass die beiden Nachbarstaaten an einer bilateralen Vereinbarung feilen, in der es neben militärischer und politischer Hilfe auch um den Wiederaufbau der kriegsgebeutelten Ukraine, Energiesicherheit sowie die Stärkung der Sicherheit am Schwarzen Meer geht. CSU-Chef: Wehrpflichtige Ukrainer würden zurück an die Front geschickt

Festgenommen: Ex-Freund soll Frau und Töchter von BBC-Moderator getötet haben

NATO-Mitgliedschaft: Ukraine auf "unumkehrbaren" Weg In Washington plädierte Rumäniens Staatschef zudem ausdrücklich für mehr Hilfe für die Ukraine - gemeinsam hätten die Bündnispartner "gerade mal die Hälfte von dem, was wir versprochen haben, geliefert". Wenn "wir wollen, dass die Ukraine siegt, dann müssen wir mehr dafür tun", sagte Johannis, demzufolge "wir alle verlieren, sollte die Ukraine unterliegen". Luftabwehrsysteme an die Ukraine Tags davor hatte US-Präsident Joe Biden in einem gemeinsamen Statement mit Johannis und den Regierungschefs Deutschlands, der Niederlande und Italiens bekannt gegeben, der Ukraine zusätzliche Luftabwehrsysteme vom Typ Patriot liefern zu wollen. Rumänien verfügt gegenwärtig über insgesamt vier Patriot-Batterien, davon sind allerdings nur zwei in Dienst gestellt. Eine der beiden erhält nun die Ukraine - den einschlägigen Segen hatte der Oberste Verteidigungsrat Rumäniens im Juni erteilt.