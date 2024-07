CSU-Chef: Wehrpflichtige Ukrainer würden zurück an die Front geschickt

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hält es für möglich, dass eine CDU-geführte deutsche Regierung wehrpflichtige Flüchtlinge aus der Ukraine in ihre Heimat zurückschicken würde.

Söder sagte auf eine entsprechende Frage der Zeitung "Münchner Merkur", dass er wehrpflichtige Ukrainer dann zurückschicken würde, "wenn die Ukraine uns darum bittet". Weiter ging er auf das Thema allerdings nicht ein.

In den vergangenen Wochen war in Deutschlands größter Oppositionspartei eine Diskussion darüber entstanden, ukrainischen Männern im wehrfähigen Alter den Schutzstatus zu entziehen. So hatte der Vorsitzende der Jungen CDU, Johannes Winkel, gesagt, diese Männer "sollten in Deutschland gar keinen Schutzanspruch haben, sondern ihr Land verteidigen".