Schallenberg trug sich namens Regierung in Queen Kondolenzbuch ein

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat sich im Namen der Bundesregierung in das Kondolenzbuch eingetragen, das die britische Botschaft in Wien anlässlich des Todes von Königin Elizabeth II. aufgelegt hat.

In seiner Würdigung bezeichnete der Minister die verstorbene Monarchin als "unerschütterliche Kraft in einer stark bewegten Welt". Ausdrücklich hob er die "Großzügigkeit, den Sinn für Humor und die lebenslange Hingabe" der Queen zu ihrem öffentlichen Amt hervor.

"Sie war eine unerschütterliche Kraft in einer stark bewegten Welt. Mehr als 70 Jahre lang brachte sie Nationen, Generationen und Menschen zusammen wie keine andere Persönlichkeit ihrer Zeit", schrieb Schallenberg nach Angaben seines Ministeriums am Montag. "Im Namen der Regierung Österreichs und in meinem Namen möchte ich mein herzliches Beileid und mein tiefstes Mitgefühl anlässlich des Ablebens Ihrer Majestät, Königin Elizabeth II., zum Ausdruck bringen."