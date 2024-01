Schweden-Minister warnt Landsleute vor Krieg

Der schwedische Zivilverteidigung-Minister Carl-Oskar Bohlin richtete einen drastischen Appel an die Bevölkerung.

Die russischen Kriegsdrohungen nahm Minister Carl-Oskar Bohlin zum Anlass, sich mit einem besorgniserregenden Statement an seine schwedischen Landsleute zu richten. "Lassen Sie es mich mit der Macht des Amtes sagen“, so Bohlin: „Es könnte Krieg in Schweden geben", so der Politiker. "Wer bist du, wenn der Krieg kommt?“ - diese Frage solle sich jeder Schwede stellen.

Bohlin nahm alle in die Pflicht: „den einzelnen Bürger, Mitarbeiter, Unternehmer und Führungskräfte in der öffentlichen Verwaltung“. Alle müssten sich JETZT auf einen möglichen Kriegsfall vorbereiten, bevor es zu spät ist: „Jeder muss verstehen, dass Zeit in der Situation, in der wir uns befinden, unsere wertvollste nicht erneuerbare Ressource sein kann.“ Denn: „Untätigkeit ist kein zulässiger Modus Operandi.“

Die Regierung forderte Bohlin auf, Sicherheitspunkte, Notfallwasserpläne und die Versorgung mit Lebensmitteln, Wärme und Strom sicherzustellen. Privatpersonen sollen sich weiters überlegen, "einer freiwilligen Verteidigungsorganisation beizutreten“.

Dabei lobte der Minister die Verteidigungsfähigkeit der ukrainischen Gesellschaft nach dem Überfall Russlands im Februar 2022. Bereits Jahre zuvor hätten sich die Ukrainer auf einen Krieg gegen Russland eingestellt.