So brutal gehen die Taliban bereits vor

Afghanistan scheint eine neue Schreckensherrschaft der Taliban bevorzustehen. Bilder aus dem zerstörten Land zeigen Entsetzliches.

Inmitten des Chaos von Kabul wandern die Taliban von Tür zu Tür und nehmen mutmaßliche Plünderer fest. Filmaufnahmen zeigen, wie Dieben das Gesicht geteert wird und auf der Rückseite von Lastwagen durch die Straßen gezerrt werden.

Erschütterte Bilder

Im Norden Afghanistans wurde angeblich eine Frau erschossen, weil sie keine Burka trug. Bilder zeigen Menschen, die vor Blutlachen auf dem Boden knien. Es ist klar: Die Taliban scheinen an ihrer barbarischen und brutalen Herrschaft festzuhalten. Ein Autodieb wurde stundenlang an einen PKW gebunden durch die Straßen gezerrt.

"Gefangene im eigenen Haus"

Mutmaßliche politische Feinde werden aus ihren Häusern gezerrt und sollen gehängt werden. Auch Journalisten und Studentenaktivisten wurden mitten in der Nacht aus ihren Häusern gezerrt. Kabuls erste Bürgermeisterin Zarifa Ghafari sagt: "Ich sitze hier und warte darauf, dass sie kommen, es gibt keine Hilfe". Die 21-jährige ehemalige Lehrerin sagt, sie sei eine "Gefangene in ihrem eigenen Haus", da die Taliban-Kämpfer Häuser in der Nähe stürmen.

Massenpanik am Flughafen

Am Dienstag kam es zu einer Massenpanik am Flughafen, als Kämpfer mit Gewehren herummarschierten und Warnschüsse abgaben. Verzweifelt versuchten Menschen das Land zu verlassen. Die Taliban schießen in die Luft und lassen niemanden fliehen.