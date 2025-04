Trump-Vize droht mit US-Ausstieg aus Friedensdeal

US-Vizepräsident JD Vance hat die Drohung seiner Regierung bekräftigt, aus den Verhandlungen über eine Waffenruhe in der Ukraine auszusteigen.

Washington habe "sowohl Russen als auch Ukrainern einen sehr klaren Vorschlag unterbreitet", sagte Vance am Mittwoch vor Journalisten während seines Besuchs in Indien. "Es ist nun an der Zeit, dass sie entweder Ja sagen - oder aber, dass sich die USA aus diesem Prozess zurückziehen."

In den vergangenen Tagen hatten bereits US-Präsident Donald Trump und Außenminister Marco Rubio mit einem Rückzug gedroht. Vance sagte, es sei aus seiner Sicht Zeit, "auf breiter Ebene zu sagen, dass wir das Töten stoppen und die territorialen Grenzen in etwa auf dem heutigen Stand einfrieren werden".

Putin bietet Kampfpause an

Zuvor hatte die "Financial Times" berichtet, dass der russische Präsident Wladimir Putin eine Kampfpause an der derzeitigen Frontlinie angeboten habe - und zu einem Teilverzicht auf derzeit von der russischen Armee besetzte Gebiete bereit sei. Vance sagte seinerseits, ein Einfrieren des Konflikts bedeute, dass "sowohl die Ukrainer als auch die Russen einen Teil des Gebiets in ihrem Besitz aufgeben müssen".

Trump hatte zum Beginn seiner zweiten Amtszeit im Jänner Verhandlungen mit Moskau über eine Waffenruhe in der Ukraine eingeleitet, ohne sich dabei mit den europäischen Staaten abzustimmen. Einen gemeinsam von den USA und der Ukraine vorgelegten Vorschlag für eine bedingungslose und vollständige Waffenruhe lehnte der russische Präsident Putin jedoch ab.