Türkischer Präsident Erdogan kündigt seine letzte Wahl an

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat Freitagabend angekündigt, dass die für 31. März angesetzten Kommunalwahlen seine letzte Wahl sein werden. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. "Dies ist eine letzte Wahl für mich, gemäß dem vom Gesetz gegebenen Mandat ist dies meine letzte Wahl", sagte Erdogan. "Das Ergebnis wird die Übergabe eines Vermächtnisses an meine Geschwister sein, die nach mir kommen werden", wurde er von Anadolu zitiert. Erdogan, der erfolgreichste Politiker der heutigen Türkei, führt das Land seit mehr als zwei Jahrzehnten. Der 70-Jährige, der seit 2002 mehr als ein Dutzend Wahlen gewonnen hat, wurde bei den im Mai 2023 abgehaltenen Präsidentschaftswahlen für eine fünfjährige Amtszeit wiedergewählt.