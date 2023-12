Während Hetz-Rede gegen Israel: Türkei-Politiker erleidet Herzinfarkt

Dramatische Szenen spielten sich am Dienstag im türkischen Parlament ab, als der stellvertretende Vorsitzende der islamistischen Saadet-Partei, Hasan Bitmez, während einer hitzigen Rede gegen Israel zusammenbrach.

Bitmez, 53 Jahre alt, kritisierte in seiner Rede die türkische Regierung unter Präsident Recep Tayyip Erdogan, 69, für ihre angebliche „unendliche Liebe zu Israel“. Er beschuldigte die Regierung, zu jedem von Israel abgeworfenen Bombe beigetragen zu haben und warf Israel „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ und „ethnische Säuberungen“ in palästinensischen Gebieten vor.

In einem dramatischen Moment seiner Rede zitierte Bitmez aus einem Gedicht des türkischen Schriftstellers Sezai Karakoç und brach dann ohnmächtig zusammen. Er schlug mit dem Kopf auf den Marmorboden der Generalversammlungshalle auf. Berichte zufolge erlitt Bitmez einen Herzinfarkt und musste durch medizinische Eingriffe wiederbelebt werden. Später wurden ihm in einem lokalen Krankenhaus zwei Stents implantiert.

In einer Wendung der Ereignisse machten Abgeordnete von Erdogans Partei AKP „Gottes Zorn“ für Bitmez' Gesundheitsprobleme verantwortlich. Dies geht aus einem Protokoll der Parlamentssitzung hervor, das von der türkischen BBC berichtet wurde.

Der Vorfall ereignete sich vor dem Hintergrund anhaltender Spannungen zwischen der Türkei und Israel. Während die Türkei den Tod israelischer Zivilisten durch einen Terroranschlag der Hamas am 7. Oktober verurteilte, bei dem 1.200 israelische Säuglinge, Kinder und Zivilisten ermordet wurden, bezeichnete Erdogan die Hamas später als „Freiheitskämpfer“. Diese widersprüchlichen Äußerungen heizen die Debatte über die Beziehungen zwischen der Türkei und Israel weiter an.