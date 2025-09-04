Wegen Putin: Trump geht auf Europa los

Ein hitziges Telefongespräch zwischen Trump und europäischen Regierungs- und Staatschefs! Der US-Präsident soll stinksauer sein.

Am Donnerstag kam es nach BILD-Informationen zu einem hitzigen Telefon-Gespräch zwischen US-Präsident Donald Trump (79) und europäischen Staats- und Regierungschefs, darunter Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU, 69). Zuvor hatte das US-Portal Axios über das Gespräch berichtet.

Vorwurf: Russisches Öl

Trump warf den Europäern laut BILD vor, russisches Öl zu kaufen und damit Moskaus Kriegsmaschinerie zu unterstützen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU, 66) habe darauf hingewiesen, dass die Ölimporte seit Beginn des russischen Angriffskriegs massiv reduziert wurden.

Diskussion über Sanktionen

Im Gespräch sei klargestellt worden, dass nur Ungarn und die Slowakei weiterhin Öl aus Russland beziehen. Trumps Sondergesandter Steve Witkoff (68) soll Europa zusätzlich vorgeworfen haben, Öl über Indien einzukaufen. Als es um Sanktionen gegen Russland ging, boten die Europäer an, innerhalb von 48 Stunden Vertreter nach Washington zu entsenden, um eine gemeinsame Arbeitsgruppe einzurichten. Ob Trump zustimmte, blieb offen.

Zweifel an Trumps Haltung

Der US-Präsident hatte mehrfach Sanktionen angedroht, sollte Kreml-Chef Wladimir Putin (72) keinen Frieden suchen. Mehrere von ihm gesetzte Fristen ließ er jedoch verstreichen. Nach Informationen von der BILD rechnet die europäische Seite auch nach dem Telefonat nicht mit einer klaren Zusage Trumps zu neuen Sanktionen.

Europa schickt Truppen in die Ukraine

Am Donnerstag, 4. September 2025, tagte in Paris die sogenannte Koalition der Willigen. 26 Staaten, darunter auch die USA per Zuschaltung, berieten über die Aufstellung einer Sicherungstruppe für die Ukraine. Ziel ist es, Kräfte zur Absicherung eines Waffenstillstands oder Friedens zu entsenden.