Weißrussland: Flugzeug mit regierungskritischem Journalisten an Bord zur Landung gezwungen

Der weißrussische Lukaschenko holte am heutigen Sonntag einen Linienflug aus dem Luftraum seines Landes. An Bord befand sich ein berühmter Oppositioneller.

Ein Linienflug von Griechenland nach Litauen ist am Sonntagnachmittag in der weißrussischen Hauptstadt Minsk zur Landung gezwungen worden. An Bord befand sich mit Roman Protassewitsch einer der prominentesten oppositionellen Blogger Weißrusslands, der nach der Landung festgenommen worden sein soll. Exilpolitiker Pawel Latuschko sprach von einem "Akt des internationalen Terrorismus". Litauen forderte eine Reaktion von EU und NATO. Auch Österreichs Außenministerium kritisierte die Umleitung. Offenbar befand sich auch ein Österreicher an Bord der Maschine.

Angeblich Bombe an Bord

Wenige Minuten bevor die Boeing 737 der irischen Fluggesellschaft Ryanair kurz vor 13 Uhr Ortszeit den weißrussischen Luftraum wieder verlassen und über Litauen mit dem Landeanflug auf Vilnius begonnen hätte, hatte sie überraschend abgedreht und war schließlich in Minsk gelandet. Es habe Informationen über eine Bombe an Bord gegeben und Präsident Alexander Lukaschenko habe deshalb den Befehl erteilt, den Flug umzuleiten und zu empfangen, berichtete der regimenahe weißrussische Telegramkanal "Pul Pervogo" am Nachmittag. Explosive Stoffe seien jedoch nicht gefunden worden, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Belta.

A Ryanair flight #FR4978 from Athens to Vilnius, diverted to Minsk in Belarus earlier today.https://t.co/rnUpiqOjch



According to reports in media a Belarus journalist, that was onboard the flight, was arrested after the diversion to Minsk. pic.twitter.com/MQyvXsDExM — Flightradar24 (@flightradar24) May 23, 2021

An Bord des Flugzeugs befand sich mit dem ehemaligen Chefredakteur des führenden oppositionellen Telegramkanals "NEXTA" Roman Protassewitsch einer der bekanntesten Blogger Weißrusslands (Belarus). Protassewitsch, der zuletzt im Exil lebte, wurde laut Medienberichten nach der Landung festgenommen.

Kritik aus Litauen und Wien

Der litauische Präsident Gitanas Nauseda protestierte am Sonntag umgehend gegen die erzwungene Zwischenlandung und Protasewitschs Festnahme. Nauseda forderte die Verbündeten Litauens in EU und NATO zu umgehenden Reaktionen auf.

Unprecedented event! A civilian passenger plane flying to Vilnius was forcibly landed in #Minsk. Belarusian political activist & founder of @NEXTA_EN was on the plane. He is arrested. ???????? regime is behind the abhorrent action. I demand to free Roman Protasevič urgently! — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) May 23, 2021

Auch das Außenministerium sprach von "alarmierenden Berichten" und forderte "eine unabhängige internationale Untersuchung dieses Vorfalls". Alle Passagiere müssten ihre Reisen fortsetzen dürfen, forderte das Außenministerium auf Twitter und forderte "dringend die Freilassung des Aktivisten Roman Protassewitsch".

Alarming reports about a @Ryanair plane that was diverted to #Minsk. All passengers must be allowed to continue their travels & we need an independent international investigation into this incident. We urgently demand the release of activist Roman #Protasevich. — MFA Austria (@MFA_Austria) May 23, 2021

Offenbar befand sich auch ein Österreicher an Bord der Passagiermaschine, wie der litauische Außenminister am Sonntag auf Twitter mitteilte. Das Außenministerium in Wien bestätigte gegenüber der APA, dass die österreichische Botschafterin in Minsk am Flughafen sei, um sich ein Bild der Lage zu machen. Dass sich ein Österreicher unter den Passagieren befinde, sei ihr bisher von den weißrussischen Behörden nicht bestätigt worden, hieß es.

Die deutsche Regierung forderte ebenfalls eine "sofortige Erklärung" von Weißrussland. Der Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Miguel Berger, schrieb am Sonntag im Onlinedienst Twitter, eine "sofortige Erklärung" sei nötig.

"Geheimdienstoperation zur Flugzeugentführung"

"Es ist absolut offensichtlich, dass dies eine Geheimdienstoperation zur Flugzeugentführung war, um den Aktivisten und Blogger Roman Protassewitsch zu verhaften", kritisierte die im Exil lebende weißrussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja. Ab dem heutigen Tag sei klar, dass sich niemand, der über Weißrussland fliegt, in Sicherheit wiegen könne, sagte sie.

Oppositionspolitiker Pawel Latuschko ergänzte, dass dem Blogger in seiner Heimat die Todesstrafe drohe. Er forderte eine sofortige internationale Aufklärung des Zwischenfalls und eine Untersuchung, ob der internationale zivile Flugverkehr über Belarus einstweilen eingestellt werden soll.