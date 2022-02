Westen muss IN der Ukraine eingreifen

Der Westen hat in den letzten Tagen leider viel zu zögerlich auf die Russen-Invasion in der Ukraine reagiert. Es ist richtig, dass Russland mit allen möglichen Wirtschafts-Sanktionen versehen wird. Aber das ist zu wenig.

EU, NATO und USA müssen endlich auch militärisch in der Ukraine eingreifen. Das heißt: Waffen in die Ukraine liefern, westliche Elite­einheiten zur Unterstützung des Militärs hinschicken und die Kontrolle über den ukrainischen Luftraum übernehmen.

Die Russen-Offensive in der Ukraine ist gestern erstmals ins Stocken geraten, die Ukrainer halten ihre Stellungen. Jetzt wäre der Moment, die Ukrainer militärisch vor Ort zu unterstützen und die Russen-Armee zurückzudrängen.

Die Appeasement-Politik der letzten Wochen ist gescheitert – und hat nur dazu geführt, dass Putin uns jetzt sogar mit Atomwaffen droht.

Es war ein Riesenfehler, dass US-Präsident Biden eine militärische Intervention von vornherein ausgeschlossen hat. Damit hat er Putin de facto einen Freifahrtschein ausgestellt.

Jetzt muss der Westen Stärke zeigen. Das ist die einzige Sprache, die Putin versteht. Und es ist wohl auch die einzige Möglichkeit, ihn an den Verhandlungstisch zu bringen. „Ein Appeaser ist einer, der das Krokodil füttert, in der Hoffnung, dass es ihn zuletzt frisst“, sagte Winston Churchill einst. Das sollten sich die westlichen Staatschefs ins Stammbuch schreiben.