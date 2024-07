Zwei Tote und zwei Verletzte bei Trump-Attentat

Nach der Attacke auf Ex-US-Präsident Donald Trump wird der Vorfall der Nachrichtenagentur AP zufolge als versuchtes Attentat auf den 78-Jährigen eingestuft.

Ein Reporter der Agentur gab entsprechende Ermittlungen auf X bekannt. Laut Secret Service wurden ein Teilnehmer der Veranstaltung getötet und zwei weitere verletzt. Auch der mutmaßliche Schütze sei tot. Er habe von einer erhöhten Position außerhalb des Veranstaltungsortes aus mehrere Schüsse abgegeben.

Trump ist in Sicherheit

Trump sei in Sicherheit und werde untersucht, teilte der für die Sicherheit von früheren und gegenwärtigen Präsidenten zuständige Dienst mit. Auf seiner von ihm mitbegründeten Plattform Truth Social postete Trump, dass er am Ohr verletzt worden sei. "Ich wurde von einer Kugel getroffen, die den oberen Teil meines rechten Ohrs durchschlug", schrieb Trump.

Die Reaktion von Biden

US-Präsident Joe Biden wurde über den Angriff auf Trump unterrichtet. "Ich bin dankbar zu hören, dass er in Sicherheit ist und es ihm gut geht", hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme. "Ich bete für ihn und seine Familie und für alle, die auf der Kundgebung waren, während wir auf weitere Informationen warten." Diese Art von Gewalt habe in Amerika keinen Platz. Noch am Abend (Ortszeit) wollte Biden vor Kameras treten, um sich auch in Person zu der Attacke zu äußern. Außerdem will Biden persönlich mit Trump reden.

Die Wahlkampfveranstaltung fand in der Kleinstadt Butler in Pennsylvania statt. Der US-Staat ist einer der Swing States, in dem sich Demokraten und Republikaner häufig sehr enge Rennen liefern und die daher wahlentscheidend sind. Die US-Präsidentschaftswahl findet am 5. November statt.