Werbegag oder Iran-Hinweise: Weißes Haus postet mysteriöse Pixel-Fotos

Das Weiße Haus postet seit Tagen verpixelte Clips und Fotos und sorgt damit für Diskussionen. Einige vermuten, dass Donald Trump gehackt wurde. Andere glauben, dass dies ein Marketing-Gag sei.

Am Mittwoch erschien auf den Social-Media-Kanälen des Weißen Hauses ein Video, das vermeintlich unabsichtlich mit einem Handy gefilmt wurde. Es steht am Anfang "Ton an". Das Video zeigt die Beine einer Frau. Sie redete mit jemandem und fragte am Ende: "Es startet bald, oder?"

Die Frage löst für viele Spekulationen aus. Wurde hier ein Hinweis für eine geplante Boden-Operation der USA im Irankrieg gezeigt? Ist das Video versehentlich erschienen? Der Beitrag wurde schnell wieder gelöscht, wodurch die Spekulationen noch mehr angekurbelt wurden.

"Exciting announcement tomorrow"

Ein weiterer Clip zeigt nur ein schwarzes Bild und endet mit einem Handy-Piepton. In der Nacht zu Freitag postete das Weiße Haus einen weiteren mysteriösen Clip. Dabei war der Ton verzerrt und das Weiße Haus wurde stilisiert gezeigt. Dazu gab es den Schriftzug "President Donald J. Trump".

Der Tech-Experte Dirk General-Kuchel, Chefredakteur von COMPUTER BILD, erklärt: "Spielt man es rückwärts ab, hört man 'Exciting announcement tomorrow'" (übersetzt: aufregende Ankündigung morgen).

Handy bisher nicht erschienen

Der Tech-Experte vermutet hinter den mysteriösen Postings eine Werbekampagne. Laut ihm sei es auffällig, dass "obwohl die Fotos gepixelt sind, auf allen Bildern erkennt, dass die Personen ein Smartphone in der Hand halten". General-Kuchel vermutet: "Vielleicht will der US-Präsident damit nur sein Trump-Phone T1 promoten, das bereits im letzten Jahr angekündigt wurde."

© Trump Mobile

Das Trump Phone T1 macht dem Trump-Imperium seit dessen Ankündigung viel Ärger. Im Juni 2025 präsentierten seine Söhne Donald Jr. (48) und Eric (42). Eigentlich sollte der Verkaufsstart im August sein. Doch das 499 Dollar teure Gerät ist bis heute nicht erschienen. Viele Fans haben sogar die Anzahlung von 100 Dollar getätigt.