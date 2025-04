Wie aus Gelee: Neuer biegsamer Akku entwickelt

Eine revolutionäre Technologie bietet der flexible Hydrogel-Akku, welcher in Kalifornien entwickelt wurde.

Forscher aus Kalifornien haben einen völlig neuen Akku entwickelt, der die Mobilgeräte-Welt grundlegend verändern könnte, wie chip.de berichtet. Der "Hydrogel-Akku" ist flexibel, dehnbar und unempfindlich gegen äußere Schäden. Er kann gebogen und gedrückt werden, ja sogar einstehen kann man ihn, ohne dass er seine Funktionalität verliert. Im Gegensatz zu herkömmlichen Lithium-Ionen-Akkus, die bei Beschädigungen durchaus gefährlich werden können, bleibt der revolutionäre Hydrogel-Akku sicher und stabil.

Scientists made a stretchable lithium battery you can bend, cut, or stab https://t.co/tt1Zaw9tBK — Ars Technica (@arstechnica) April 14, 2025

Der neue Akku hält 500 Ladezyklen durch – doppelt so lang wie sonst üblich. Und selbst wenn er vergleichsweise nicht ganz so leistungsstark ist, könnte er für tragbare Geräte wie Smartwatches die erhoffte Lösung sein, um seltener laden zu müssen. So könnte künftig eine Aufladung pro Woche reichen, anstatt sein Gerät täglich anzuschließen - eine echte Verbesserung also.

Besagte Technologie steckt zwar noch in den Kinderschuhen, trotzdem sehen Experten den Hydrogel-Akku als vielversprechende Entwicklung. Wie gesagt: Der Akku erreicht momentan nur ein Zehntel der Leistung herkömmlicher Akkus, aber mit einer Spannung von 3,1 Volt hinkt er nicht mehr weit hinterher. Die Forscher sind optimistisch, dass die angewendete Technik bald auch in Handys und anderen Devices zum Einsatz kommen könnte.