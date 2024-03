Wie pleite ist Donald Trump wirklich?

Der ehemalige US-Präsident kann der Hinterlegung seiner 454-Mllionen-Dollar-Strafe nicht nachkommen - die Generalstaatsanwältin könnte nun Immobilien beschlagnahmen.

Letitia James, die New Yorker Generalstaatsanwältin, kann Donald Trumps wertvolles Eigentum beschlagnahmen, falls der ehemalige Präsident die Frist für die Hinterlegung der 454-Millionen-Dollar-Anleihe in seinem zivilrechtlichen Betrugsfall nicht einhält. Der 77-jährige Trump reichte am Montag in einem Berufungsverfahren Klage ein, um der Hinterlegung der Kaution zu entgehen, während er gegen das Urteil vom Februar ankämpft. Der republikanische Präsidentschaftskandidat für 2024 hatte sich an über 30 Firmen gewandt, um sich die Anleihe zu sichern: ohne Erfolg – ​​und er steht vor „unüberwindbaren Schwierigkeiten“, die finanzielle Unterstützung zu bekommen, schrieben seine Anwälte.

Richter Arthur Engoron ordnete schweres Urteil gegen Trump an

Der Richter am Obersten Gerichtshof von Manhattan, Arthur Engoron, ordnete im Februar das schwere Urteil gegen Trump an, nachdem ein dreimonatiges Verfahren stattgefunden hatte, bei dem die Generalstaatsanwaltschaft argumentierte, dass Trump sein Nettovermögen in den Jahresabschlüssen um Milliarden pro Jahr aufgebessert habe, um bessere Kredit- und Versicherungskonditionen zu erhalten. Deshalb wurde der Ex-Präsident zu einer Geldstrafe von 355 Millionen Dollar plus Zinsen verurteilt. Trump sagte, dass er vorhat, gegen Engorons Entscheidung vorzugehen - jedoch aber er muss entweder den gesamten Betrag des Urteils auf ein Treuhandkonto hinterlegen oder eine Kaution stellen.

Falls Trump nicht Kaution oder Strafe zahlt, droht Beschlagnahme

Wenn Trump es nicht schafft, die 454-Millionen Dollar oder eine Kaution in der Höhe von 91,6 Millionen Dollar zu hinterlegen, kann die Generalstaatsanwältin James anfangen, bestimmte Vermögenswerte zu beschlagnahmen. Trump hat nun eine Frist bis zum 25. März bekommen, um das Geld zu organisieren. Möglich wäre es auch, dass die Staatsanwältin Kontrolle über ein Bank-Konto bekommt.

Die New Yorker Immobilienanwältin Melissa Levin sagte, wenn Trump gezwungen sei, bis Montag den gesamten Betrag abzuzahlen, werde er „mit dem Verkauf seiner Immobilien selbst beginnen müssen, um den Rest des Geldes für die Begleichung der Anleihe zu erhalten“.

So reich ist Trump wirklich

Zu Trumps Immobilien zählen unter anderem das berühmte Big-Apple-Gebäude, das Trump International Hotel and Tower, Trump Park Avenue und viele mehr. Das "Forbes"-Magazin schätzt das Vermögen von Trump auf 2,6 Milliarden Dollar.