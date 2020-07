Wieder Wal vor Kroatiens Küste gesichtet

Ein Einheimischer filmte aufgeregt den seltenen Besuch in einer Bucht der kroatischen Insel Zirje.

Es ist die zweite Wal-Sichtung in Kroatien binnen weniger Tage. Am Samstag drehte ein Wal seine Runden in einer Bucht der kroatischen Insel Zirje. Dabei befand sich das Tier nur wenige Meter vom Ufer entfernt. Ein Einheimischer machte von der Sensation ein Video. Kroatische Medien, wie "Sibenik.in" berichten von dem Ereignis.

Um welchen Wal es sich bei dem Tier gehandelt hat, ist noch unklar. Aufgrund der Rückenflosse ist es möglich, dass es sich um einen Schweinswal - einen Verwandten der Delfine - gehandelt hat. Die Tiere werden etwa zwei Meter lang.

Zwei Wale am Freitag

Gerade erst am Freitag verirrten sich in der kroatischen Adria. Sie schwammen in der Nähe der Insel Korčula und waren einige Minuten in der Nähe des Ufers. Sowohl Touristen als auch Einheimische genossen diesen seltenen Anblick und machten Videos.