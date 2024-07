Wilde Spekulationen um Bidens Unterschrift

Bidens Unterschrift sieht völlig anders als bisher aus.

Am Sonntag ging es plötzlich ganz schnell: US-Präsident Joe Biden hat in einem Schreiben, das er auf mehreren sozialen Medien veröffentlichte, seinen Verzicht auf eine Kandidatur für eine weitere Amtszeit erklärt. Der scheidende Präsident wolle nun Kamala Harris unterstützen.

Biden hat das offizielle Schreiben auch unterzeichnet – seine Unterschrift sorgt nun allerdings für wilde Spekulationen in den sozialen Medien.

Unterschrift sieht anders aus

Tatsächlich unterscheidet sich Bidens Unterschrift in der Verzichtserklärung mit jener, der er sonst verwendet. So ist sein Name unterstrichen und das Jr. (für Junior) fehlt, auch der Buchstabe B sieht anders aus.

Anhänger von Verschwörungstheorien sehen darin Beweise, dass Biden das Dokument nicht selbst unterschrieben haben soll. Beweise dafür gibt es aber natürlich keine.