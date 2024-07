DAS hat Joe Biden jetzt noch vor

Der scheidende US-Präsident verfolgt noch ein großes internationales Ziel.

US-Präsident Biden hatte am Sonntag erklärt, er werde aus gesundheitlichen Gründen auf seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl im November verzichten. Der 81-Jährige war nach einem schwachen Auftritt bei einem TV-Duell gegen Trump zunehmend in die Kritik geraten. Er unterstütze nun seine Vizepräsidentin, erklärte Biden. "Ich werde alles tun, worum sie mich bittet", sagte Biden in einer per Telefonkonferenz übertragenen Rede.

Biden will Gaza-Krieg beenden

Seinen Rückzug bezeichnete Biden als das "Richtige". "Ich weiß, die gestrige Nachricht ist überraschend und schwer zu hören für Sie, aber es war das Richtige", so der US-Präsident. In den kommenden Wochen kündigte Biden an, "komplett involviert" zu sein. "Ich werde da draußen mit Kamala Wahlkampf machen", sagte er.

In den letzten Monaten seiner Amtszeit wolle er sich für ein Ende des Krieges im Gazastreifen einsetzen. "Ich werde sehr eng mit den Israelis und den Palästinensern zusammenarbeiten, um herauszufinden, wie wir den Gaza-Krieg beenden, den Frieden im Nahen Osten schaffen und all die Geiseln nach Hause bringen können", fuhr er fort.