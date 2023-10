Das Flugzeug musste umkehren, wurde von Spezialeinheiten durchsucht. Man vermutete eine Bombe in der Toilette.

Ein Copa Airlines Flug auf dem Weg von Panama nach Florida (USA) musste umgeleitet werden, nachdem eine Windel an Bord für eine Bombe gehalten wurde. Die panamaische Polizei gab diese kuriose Geschichte bekannt.

Notfall-Protokoll wurde aktiviert

Flug CM393 hob am Freitag um 9:44 Uhr mit 144 Passagieren in Panama City ab, kehrte aber schon bald um, als die Flugbegleiter den verdächtigen Gegenstand fanden. Es war in ein schwarzes Sackerl gepackt und in die Toilette gesteckt. Spezialeinheiten aktivierten das Notfallprotokoll. Was sie vorfanden, war alles andere als explosiv.

Luego de una alerta por el @aacivilpty, de un objeto extraño en una aerolínea las unidades de Fuerzas Especiales activaron el protocolo de emergencia y al ser verificado resultó ser un pañal desechable de adulto. #Prevención pic.twitter.com/n3pBqQZki9 — Policía Nacional (@ProtegeryServir) October 13, 2023

"Die Spezialeinheiten stellten fest, dass es sich um eine Wegwerf-Windel handelte", berichtete die Polizei in einem Post. Die örtlichen Luftfahrtbehörden hatten zuvor von einem "fremden Objekt an Bord einer Fluggesellschaft" berichtet.