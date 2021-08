Wirbel um Auto bei Kabul-Evakuierungsflug

Kabul. Obwohl seit dem 14. August bereits fast 90.000 Menschen aus Kabul ausgeflogen wurden, harren noch immer tausende verzweifelte Menschen vor den Flughafentoren aus und hoffen auf einen Platz auf einem Evakuierungsflug. Als das britische Militär bei einem Evakuierungsflug neben Passagieren auch ein Auto mitnahm, hagelt es jetzt Kritik – das Militär habe damit Platz im Flieger verschwendet.

Wie ein Video von "Sky News" zeigt, befindet sich im Inneren eines Flugzeuges neben geflüchteten Menschen auch ein Auto. Die Aufnahmen des Wagens sorgten auf Twitter bereits für einen Shitstorm.

Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace hatte zuvor erklärt, dass er bei der Evakuierung Menschen vor Haustieren priorisieren werde. In Bezug auf Wallaces Aussage hatten Nutzer kritisiert, dass ein Auto mitgenommen wurde, obwohl Menschen doch Vorrang haben sollten. Laut der britischen "Sun" soll es sich bei dem Auto, das mit Fracht beladen wurde, um ein Diplomatenwagen handeln.

Defence Secretary Ben Wallace has said it is "unlikely" the 31 August deadline to pull troops out of Afghanistan will be extended as it gets "more and more dangerous" https://t.co/94bXUZklvw