Wirbel um Sex-Video: Das geschah wirklich im Amazon-Truck

Nachdem das vermeintliche Sex-Video viral ging, spricht nun erstmals der Amazon-Fahrer.

Ein gerade einmal 12 Sekunden langer Clip ging vor einigen Wochen im Internet viral. Zu sehen ist ein Amazon-Postauto im US-Bundesstaat Florida, in dem eine leicht bekleidete Frau aussteigt, nachdem sie zuvor offenbar Sex mit dem Fahrer hatte.

If you’re wondering why your package was late…‘Walk of shame’ from the back of an Amazon delivery truck. pic.twitter.com/v9nCOOQa5W — Mike Sington (@MikeSington) October 24, 2021

Mehr als 10 Millionen User haben das Video bereits angeklickt. Viele loben dabei den speziellen Kundenservice, Amazon selbst sah die Sache aber nicht ganz so locker. Wie das Unternehmen in einer kurzen Stellungnahme mitteilte, wurde der Fahrer wegen des Videos entlassen.

Das geschah wirklich

Nun hat sich zum ersten Mal der betroffene Fahrer Twyan George zu Wort gemeldet. Der Amazon-Fahrer erklärt, was wirklich im Truck vor sich ging. „ Die Frau im Video ist meine Freundin. Es ist nicht so, als hätte ich sie nicht gekannt“, so der US-Amerikaner. „Ich hatte bereits alle Pakete ausgeliefert und meine Arbeit für diesen Tag beendet“, so Twyan weiter. Er habe dann das gemacht, was „jeder amerikanische Mann getan hätte.“

Als der Clip dann im Netz viral ging, wusste Twyan, dass er seinen Job verlieren würde. „Amazon ist ein strenger Arbeitgeber“, so der ehemalige Fahrer.